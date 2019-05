Elezioni europee 2019: la diretta dello spoglio, i multipoll e i risultati. Lega in testa

Proiezioni ed exit poll

Secondo La7, la terza proiezione SWG con copertura al 46% vede la Lega al 34,1%, il Pd al 22% e il M5S al 18%, Forza Italia all'8,5% e Fratelli d'Italia al 6,4% delle preferenze.

Gli instant poll Quorum/YouTrend per Sky Tg24, gli intention poll di Tecnè per Mediaset, gli instant poll di Swg per La7 e gli exit poll di Opinio (consorzio formato da EMG, Piepoli e Noto) per Rai.

Exit Poll La7

Lega 26.5 - 29.5; Pd 21-24%; M5s 20-23%

Exit Poll Rai

Lega 27-31%; Pd 21-25%; M5s 18,5- 22,5%

Exit poll Sky Tg42

​Lega 27-30%; M5s 20-23; Pd 21,5-24,5; Fi 9-11; Fdi 5-7

Seggi chiusi per le elezioni europee: proponiamo, dunque, la diretta dello spoglio elettorale, fornendovi in tempo reale i risultati del voto in Italia, gli exit poll, le proiezioni sui partiti e la composizione del nuovo Parlamento europeo. La posta in gioco è decisamente alta: in ballo c'è il futuro stesso dell'Unione europea, ed è il primo voto dopo la Brexit. I cittadini europei hanno votato per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles. Lo scrutinio delle schede è iniziato alla chiusura dei seggi in tutta l’Unione europea. In Italia lo spoglio è partito alle 23.

Secondo i primi exit poll e le prime proiezioni, la Lega di Salvini, dunque, è il primo partito in Italia nelle elezioni europee. E il Pd supera il Movimento 5 stelle. Seguono poi Forza Italia di Silvio Berlusconi e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Elezioni europee 2019: i risultati del voto in Italia in diretta

„"E' chiaro che le regole europee vanno cambiate, che i vincoli europei vanno cambiati. Siamo il primo partito di questo Paese e faremo valere i nostri diritti in Europa".“



E' questo il commento di Matteo Salvini sui primi dati sulle Europee. Il leader della Lega, aprendo una conferenza stampa intorno all'1 di notte, è tornato a baciare il rosario.