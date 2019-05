Elezioni del 26 maggio 2019: i dati dell'affluenza a Salerno e provincia

Italiani alle urne, oggi, domenica 26 maggio, per esprimere la propria preferenza per le elezioni europee e, in 49 comuni del salernitano, per le amministrative.

Di seguito, i dati dell'affluenza

Ore 12:

L'affluenza in Italia è del 16.69% degli elettori, in Campania dell'11.42%, e, in particolare, in provincia di Salerno del 12.81% contro il 13.57% delle precedenti elezioni. A Salerno città, si sono recati alle urne l'11,9% dei votanti mentre alle scorse elezioni il dato era del 11.36%. Nei comuni maggiori, dove si vota per le amministrative, l'affluenza alle ore 12 è stata: Baronissi 20.55%, Capaccio Paestum 20.01%, Nocera Superiore 19.17%, Pagani 19.18%, Sarno 18.41% e Scafati 19.44%.

