Emergenza fiume Sarno, tour del Ministro Costa in Campania

Riflettori puntati sul fiume Sarno: domani 15 dicembre alle ore 13,15 al multisala del Cinema Montil a Castellammare di Stabia in via Bonito 10, si terrà la conferenza stampa del M5S sull’emergenza, alla presenza dell’eurodeputato Piernicola Pedicini, della deputata del territorio Teresa Manzo, e di altri rappresentanti di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle. Non mancheranno, inoltre, altri consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, alias Michele Cammarano, Luigi Cirillo e Vincenzo Viglione ed i portavoce comunali M5S delle province di Salerno e di Napoli. La conferenza stampa si terrà in occasione della chiusura del tour con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che partirà da Montoro e si concluderà a Castellammare di Stabia.

Parla l’eurodeputato Piernicola Pedicini