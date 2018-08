Emergenza rifiuti, Fasano (FI): «La situazione rischia di esplodere»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Salerno e la sua provincia pagano a caro prezzo le scelte che continua a fare il governo regionale in materia di rifiuti». A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e parlamentare, Enzo Fasano che, dopo aver già presentato un atto di sindacato ispettivo, interviene nuovamente sul tema dell’emergenza rifiuti nel Salernitano. «La situazione rischia di esplodere da un momento all’altro - spiega il deputato di Forza Italia -. E, come sempre, a farne le spese è la nostra gente. L’emergenza è oramai sotto gli occhi di tutti. Bisogna fare presto per scongiurare che questa seconda parte d’estate si trasformi in un inferno. Ho già chiesto ai ministri competenti come intendano affrontare la problematica e l’emergenza rifiuti che sta attanagliando tutta la Campania. La provincia di Salerno, in particolare, è tra quelle che sta pagando il prezzo maggiore. Basti pensare - prosegue Fasano - agli episodi avvenuti nelle scorse settimane a Battipaglia, città che più di altre deve essere assolutamente tutelata perché più esposta. Noi saremo al fianco di tutti gli amministratori che intendano sposare questa battaglia, al di là del colore politico. Bene ha fatto la sindaca Cecilia Francese e la sua Giunta a proporre un’azione legale contro la Regione per non aver tenuto conto delle proteste dei cittadini in merito alla realizzazione del sito di compostaggio. Il territorio della Piana del Sele ha già pagato un prezzo altissimo su queste questioni, è giunto il momento di dire basta e di tutelare le nostre comunità».