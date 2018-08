De Luca trascorre le vacanze in Liguria: paparazzato a Loano

Vincenzo De Luca torna a trascorrere le vacanze estive in Liguria. Anche quest’anno – riporta il sito Ivg – il governatore della Campania è tornato a Loano, dove già si era recato nelle passate stagioni estive .

La curiosità

Nella struttura in cui alloggia l’esponente nazionale del Pd passa quasi inosservato. E come tale, non manca di concedersi qualche passeggiata serale in centro. Come quella fatta ieri sera, quando un lettore di Ivg.it lo ha fotografato mentre si rilassava in un locale del borgo.