Erba incolta e disagi alla viabilità a Fuorni: Celano scrive al sindaco

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, all’assessore all’ambiente Angelo Caramanno e al dirigente del Settore Ambiente del Comune Luca Caselli per denunciare la presenza, in via Cupa San Martino a Fuorni, di “vegetazione alta ed incolta che non permette neppure di camminare a piedi e restringe notevolmente la carreggiata”.

L'appello

Di qui la richiesta di un “intervento con immediatezza e di far ripulire l’area in modo da restituire condizioni di decenza alla zona. E’ evidente – conclude l’esponente forzista - che l’assenza di ogni forma di manutenzione non è certo imputabile ai tanto richiamati cafoni”.