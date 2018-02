Elezioni 2018 / Emma Bonino fa tappa a Cava de' Tirreni

Emma Bonino arriva in provincia di Salerno. Sabato 17 febbraio, alle 16,30, presso la Marte (Mediateca Arte Eventi) situata su Corso Umberto I, 137 a Cava De’ Tirreni, la leader della lista “+Europa”, accompagnata dai candidati Giuseppe Scognamiglio (capolista nel plurinominale alla Camera dei Deputati) e Filomena Gallo (candidata al Senato), incontrerà i rappresentanti del mondo imprenditoriale e dei lavoratori per un confronto sulle proposte di +Europa in materia di economia, sviluppo e crescita. Alle 18, sempre presso la Marte, Bonino presenzierà con il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli all’inaugurazione della mostra dedicata ad Andy Wahrol.