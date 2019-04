Europee 2019, la Lega prepara la lista: spunta Tommasetti

Dopo la candidatura dell’imprenditore salernitano Antonio Ilardi con Forza Italia, un altro esponente espressione della società civile e senza tessera di partito in tasca, potrebbe scendere in campo in vista delle elezioni europee del 26 maggio. E sempre nell’ambito del centrodestra.

L'indiscrezione

Si tratta del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti, il cui nome sarebbe sul tavolo dei vertici della Lega. Il diretto interessato, che a breve terminerà il mandato (fu eletto nel novembre 2013), avrebbe dato la sua disponibilità per essere inserito nella lista della circoscrizione meridionale che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Nato a Napoli, ma da sempre ben radicato sia nell’area partenopea che in quella salernitana, Tommasetti potrebbe, dunque, correre per la conquista di un seggio al parlamento europeo. L’ultima parola spetta al leader Matteo Salvini.