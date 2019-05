Europee 2019, Ilardi (Fi) sottoscrive il "Manifesto per la Famiglia"

“Con piena consapevolezza, da padre e da credente cristiano, ho sottoscritto il Manifesto per la Famiglia che il movimento Stronger Families for a flourishing society ha promosso in occasione delle elezioni del 26 maggio”. Lo annuncia il candidato salernitano di Forza Italia al parlamento europeo Antonio Ilardi, che spiega: “Il documento, che condivido in ogni suo punto, prevede il patto europeo per la natalità, una economia al servizio della famiglia, un lavoro dignitoso per ogni famiglia, la perfetta complementarietà tra uomo e donna, il rispetto della dignità della vita umana dal suo inizio e la promozione del matrimonio”.

Poi il noto imprenditore di Salerno conferma: “Ancora prima della mia candidatura alle elezioni europee con Forza Italia ho considerato la famiglia tradizionale il nucleo centrale della nostra società. Oggi, più che mai, dinanzi ad una confusione di valori e di principi, è necessario guardare alla famiglia come punto di partenza per ogni vita umana” conclude Ilardi.