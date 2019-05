Europee, aperitivo di Mara Carfagna a Salerno: "Votiamo Berlusconi e Ilardi"

Mara Carfagna chiude la campagna elettorale di Forza Italia a Salerno. Questa mattina aperitivo in un bar su Corso Vittorio Emanuele insieme al candidato al parlamento europeo Antonio Ilardi e ai vertici del partito. Tra i presenti il commissario provinciale Enzo Fasano, il deputato Gigi Casciello, i consiglieri provinciali Roberto Celano e Peppe Ruberto, il consigliere comunale Ciro Russomando, diversi amministratori locali e dirigenti come Vittorio Acocella (promotore del comitato Salerno con Berlusconi), Lello Ciccone, Rossella Sessa e Sonia Senatore.

L'assist

La vice presidente della Camera ha invitato al voto utile per Forza Italia: “Siamo l’unico partito che avrà peso e voce all’interno del Ppe che ancora oggi risulta quello che avrà la maggioranza dei seggi all’interno del parlamento europeo. E, quindi, sarà determinante nelle scelte future per cambiare l’Europa perché i popoli europei chiedono protezione dalle disuguaglianze, dalla povertà, dall’immigrazione incrollata e dal terrorismo”. Il suo invito è quello di “scrivere Berlusconi e Ilardi” sulla schieda. Per votare i due candidati è necessario esprimere anche una preferenza femminile, ma dal partito non è arrivata alcuna indicazione specifica. Gli elettori potranno scegliere liberamente tra le candidate presenti in lista.