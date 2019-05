Europee 2019, i salernitani più votati: ecco tutte le preferenze

In attesa di conoscere l’assegnazione dei seggi per ciascuna lista, vediamo quante preferenze hanno raccolto nella circoscrizione meridionale, in provincia di Salerno e nel capoluogo i candidati salernitani. I dati delle elezioni europee sono quasi definitivi.

Movimento Cinque Stelle

La salernitana più votata nel collegio Sud è l’europarlamentare uscente Isabella Adinolfi che si colloca al quinto posto; in provincia di Salerno, invece, arriva primo Enrico Farina ( 10.751 voti), seguono Vito Avallone ( 10.740 ), Adinolfi ( 9.250 ) e Michela Rescigno ( 6.093 ); a Salerno, invece, abbiamo Farina (1.186), Adinolfi (933), Avallone (605) e Rescigno (284).

Pd

La candidata del Pd locale è Anna Petrone che arriva nona nel collegio meridionale; in provincia di Salerno si posiziona al secondo posto, dietro a Franco Roberti, con 19.346 voti; ugualmente nel capoluogo con 3.956 preferenze.

Lega

I candidati salernitani sono due: Lucia Vuolo e Aurelio Tommasetti. La prima ha buone possibilità di essere eletta poiché si trova in quarta posizione nel collegio Sud, mentre Tommasetti si è fermato all’ottavo posto. In provincia di Salerno Vuolo è arrivata seconda, dietro a Matteo Salvini, con 13.066 preferenze, Tommasetti è terzo con 9.804 voti; nel capoluogo, invece, Tommasetti è secondo, dietro a Salvini, con 1.245 voti, Vuolo è quarta con 675 voti.

Forza Italia

Il candidato Antonio Ilardi è terzultimo nella circoscrizione Sud; in provincia di Salerno è terzo dietro a Silvio Berlusconi e Aldo Patriciello, con 3.308 voti; nel capoluogo, invece, è secondo, alle spalle del Cavaliere, con 758 voti.

Fratelli d’Italia

Il portavoce provinciale Ugo Tozzi è ottavo nella circoscrizione meridionale; in provincia di Salerno è terzo, dietro a Giorgia Meloni e Carmela Rescigno, con 9.758 ; nel capoluogo, infine, è arrivato secondo dietro alla Meloni con 1289 preferenze.