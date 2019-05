Europee 2019, Ilardi (Forza Italia): "La mia proposta per i giovani professionisti"

A poche ore dal silenzio elettorale il candidato al parlamento europeo Antonio Ilardi (Forza Italia) lancia un appello al voto rivolto, in particolare, ai professionisti salernitani e meridionali: “C'è bisogno che i Fondi Europei per la Coesione, destinati all'Italia, vengano utilizzati, mediante un fondo speciale, per sostenere le spese che le Pubbliche Amministrazioni devono sostenere per la Progettazione di Opere Pubbliche finanziabili”

I dettagli

La proposta dell’imprenditore è rivolta “non solo alle Pubbliche Amministrazioni ma anche ai tanti giovani professionisti, dotati di alta qualificazione e preparazione, che non riescono ad inserirsi in un settore importante quale quello delle progettazioni di opere pubbliche. Programmare e progettare – conclude Ilardi - resta l'unico metodo per accedere ai bandi a gestione diretta ed indiretta dell'Unione Europea".