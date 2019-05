Europee 2019, tour di Mara Carfagna nel Salernitano: "Sosteniamo Berlusconi"

L’onorevole Mara Carfagna fa tappa in provincia di Salerno per sostenere la campagna elettorale per le Europee del presidente Silvio Berlusconi.

Il tour

La vicepresidente della Camera dei Deputati domani (domenica 19 maggio) effettuerà un tour elettorale nei comuni dell’Agro Nocerino Sarnese che saranno chiamati al voto il prossimo 26 maggio. Accompagnata dalla delegazione parlamentare salernitana composta dai deputati Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello e dall’intero gruppo dirigente del partito, Carfagna sarà alle 18 a Nocera Superiore dove è prevista una passeggiata tra le strade del quartiere Pecorari e la visita al comitato elettorale di Forza Italia. A seguire, alle 19, appuntamento a Pagani presso il cinema multisala La Fenice in via Marconi. Un’ora dopo la delegazione forzista raggiungerà il teatro San Pietro di Scafati, per poi concludere il tour elettorale alle 21 a Sarno nella frazione di Episcopio.