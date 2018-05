"La Fabbrica delle idee" arriva a Salerno, dibattito con De Magistris e Santoro

È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, nella stanza del gruppo consiliare Giovani Salernitani-DeMa, l'iniziativa ideata dal consigliere comunale Dante Santoro per raccontare le storie positive di chi non si è arreso e combatte nei nostri territori risolvendo problemi, creando, producendo.

Il commento

L’esponente dell’opposizione annuncia: “La lista dei problemi è lunga, quella delle proteste e lamentele di conseguenza lo è altrettanto e proprio per questo ho deciso di dare vita ad un appuntamento che potesse far conoscere e mettere in rete energie ed esperienze di vita incoraggianti. L'appuntamento, quindi, è al Museo Diocesano San Matteo a Salerno dove dalle 9 e 30 del mattino di sabato 12 maggio conosceremo tanti ambasciatori del nostro territorio, faremo una visita per osservare le splendide opere e gli avori millenari del museo. Poi il pomeriggio dalle ore 15 un dialogo scoppiettante con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il giornalista di Fanpage Sacha Biazzo autore dell'inchiesta Bloody Money e gli autori dell'inchiesta il Sistema Salerno”.