Fase 2, Buffagni replica a De Luca: "Ha stufato, sembra Puffo Brontolone"

Dopo le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla mancata intesa con il Governo sulla “fase 2”, arriva la replica stizzita il viceministro dello Sviluppo Economica Stefano Buffagni: “Se decide il governo non va bene e le regioni vogliono essere autonome, se si decide il governo con le regioni insieme non va bene perché non si è fatto con il metodo che ogni singola regione propone, se dai più facoltà alle regioni di regolarsi autonomamente in base ai dati scientifici non va bene perché si scaricano le responsabilità su di loro”.

La stoccata

L’esponente del Movimento Cinque Stelle ci va giù duro: “Adesso io dico... di errori se ne fanno tanti, ognuno deve fare meglio ed ogni giorno di più... Ma questa continua lamentela e scaricabarile personalmente mi ha proprio stufato. Non basta essere un brillante comunicatore per governare bene; De Luca è sempre bastian contrario, pare Puffo Brontolone... non va mai bene nulla. Auspico più responsabilità, più lavoro serio ed istituzionale. Ripongo sempre fiducia nel futuro, lo dobbiamo ai nostri concittadini ed ai nostri figli” conclude Buffagni.