Fase 2: Salvini replica a De Luca sui nuovi occhiali, Feltri a sorpresa lo elogia

Dopo le ironie del governatore della Campania Vincenzo De Luca sugli occhiali del leader della Lega a Matteo Salvini non tarda ad arrivare la replica del diretto interessato: “Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l'anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di Italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per De Luca è un problema?”.

L’assist

Al di là dello scontro a distanza tra De Luca e Salvini, si registra la presa di posizione del direttore di Libero Vittorio Feltri, da sempre sostenitore delle politiche del segretario del Carroccio, che, a sorpresa, elogia De Luca: “E’ stato bravissimo, è simpatico da morire e lo stimo molto. Non è mica facile neanche per lui! Poi ha sempre questa immagine aggressiva ma in realtà è spiritosissimo”.