No alla fatturazione elettronica e al Global Compact: Fratelli d'Italia scende in piazza

No alla fatturazione elettronica e al Global Compact sull’immigrazione, Fratelli d’Italia è scesa nelle piazze per schierarsi “dalla parte delle piccole imprese che producono lavoro e ricchezza e dalla parte di chi difende i confini ed è contrario all’immigrazione incontrollata senza limiti”. Due iniziative, lanciate dalla leader del partito Giorgia Meloni, che hanno visto l’adesione della Presidenza Provinciale di Salerno guidata da Imma Vietri e Ugo Tozzi, e dei ragazzi di Gioventù Nazionale. Per l’occasione i portavoce cittadini, i dirigenti provinciali, gli amministratori e i militanti di diversi Comuni della Provincia hanno organizzato diversi banchetti di raccolta firme.

La denuncia

In una nota gli esponenti salernitani di Fdi esprimono le loro critiche al provvedimento voluto da Lega-M5S: “Dal 1 gennaio 2019 il Governo vuole imporre l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese che erogano servizi a privati e partite Iva. La misura, tuttavia, non combatte l’evasione e non fa altro che gravare ulteriormente sulle spalle di artigiani, agricoltori e piccole e medie imprese. Fratelli d’Italia, dunque, chiede che la fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per prestazioni di importo superiore a 10 mila euro e che sia posticipata per le piccole imprese al 2022. Contestualmente il Governo è intenzionato ad aderire al Global Compact, il patto globale previsto dell’Onu che introduce negli ordinamenti l’immigrazione come diritto fondamentale dell’essere umano, bloccando di fatto ogni politica di controllo dei flussi migratori. Fratelli d’Italia si schiera invece con chi difende i confini e dice “no!” all’immigrazione incontrollata e senza limiti.

Di qui i gazebo allestiti in diversi comuni come Salerno, Cava de’ Tirreni, Pagani, Sarno, Eboli, Scafati, Baronissi, Giffoni Valle Piana e Vallo della Lucania. A Cava ha fatto capolino, oltre alla Vietri, anche il Questore della Camera Edmondo Cirielli, mentre il senatore Antonio Iannone ha firmato sotto un gazebo allestito a Sarno.

Gallery