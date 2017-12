Fisciano, il bilancio di previsione arriva in consiglio comunale

Anche per il 2018 il Comune di Fisciano, guidato dal sindaco Vincenzo Sessa, punta sulla programmazione e sulla garanzia del futuro finanziario dell’ente: con ampio anticipo rispetto ai termini di legge domani, 28 dicembre 2017, il Bilancio di Previsione 2018 arriva all’interno del Consiglio Comunale.

I dettagli

Il documento di programmazione finanziaria ed economica, come già accaduto nello scorso anno, non prevede alcun aumento di tasse a carico dei cittadini. L’ambiente e la raccolta differenziata, così come la manutenzione di scuole e verde pubblico, restano al centro dell’azione amministrativa dell'amministrazione di Fisciano che punterà, nel corso del 2018, ad un ulteriore miglioramento delle partenship con gli imprenditori privati.

E’ stato proprio grazie all’intesa con il privato che, sul finire del 2017, è stato possibile realizzare due interventi sulla viabilità con l’apertura della nuova strada consortile e con la manutenzione straordinaria di una arteria nei pressi di Penta.