Inquinamento fiume Sarno, Cirielli: "Il Governo adotti un decreto"

“Il Governo adotti un decreto, senza perdere altro tempo, per bonificare il Fiume Sarno e il territorio limitrofe, ripristinando le condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria”. A chiederlo è Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia, commentando l’ultima ricerca americana sulle conseguenze dell’inquinamento del fiume Sarno per la salute delle popolazioni locali.

L’annuncio

Cirielli intende coinvolgere direttamente il Governo Lega-M5S: “Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione parlamentare ai ministri della Salute, Giulia Grillo, e Ambiente, Sergio Costa perché la bonifica del Fiume Sarno sia un’emergenza nazionale sul tavolo del governo Conte. Le comunità locali hanno il diritto di sapere quali iniziative il governo Lega-Cinque stelle vorrà mettere in campo per risolvere finalmente il problema del fiume Sarno dimenticato per 6 anni dai Governi del Pd e delle sinistre” conclude il parlamentare di Fdi.