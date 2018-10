Flc Cgil Salerno, Clara Lodomini rieletta segretario generale

L’assemblea generale della Flc Cgil Salerno ha riconfermato alla guida della categoria Clara Lodomini. Le votazioni si sono svolte al termine del IV Congresso Provinciale che si è tenuto al Grand Hotel Salerno ed ha visto la partecipazione, oltre che dei delegati e di diverse istituzioni, dei segretari regionali e nazionali della Flc, Alessandro Rapezzi e Francesco Sinopoli.

“Sono onorata della fiducia che ancora una volta si ripone in me Continueremo nel percorso intrapreso e lavoreremo per costruire una rete che, partendo dal basso, dal ruolo delle rsu, sia sempre più radicata e presente sul territorio per rispondere alle tante esigenze del mondo della scuola e della conoscenza. Gli obiettivi sono quelli fissati nella relazione programmatica: lotta alla dispersione, costituzione di un tavolo permanente in prefettura per monitorare lo stato di salute degli edifici scolastici e dei luoghi di formazione in generale e per pianificare investimenti mirati, incoraggiamento di politiche inclusive, promozione di iniziative atte a far vivere la Costituzione attraverso la conoscenza, ascolto e presenza sui luoghi di lavoro. C’è inoltre da riprendere il confronto con l’università per valutarne il ruolo che può assumere nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e rilanciarne la funzione di volano per l’economia della provincia”.