Forum day rimandato per ingerenze politiche, Santoro: “Ricattatori alla larga dai forum dei giovani”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Forum day, la giornata dei forum dei giovani provinciali, presentato in Provincia con tanto di data prestabilita per il 5 e 6 ottobre scorso, viene rimandato misteriosamente di settimana in settimana. Il motivo sarebbe il mancato gradimento, da parte di qualche "regista occluto", di ospiti voluti dagli organizzatori del Forum Day (con tanto di inviti inoltrati e poi revocati). Il consigliere provinciale Dante Santoro scende in campo a difesa della libertà d’azione dei forum dei giovani: “ È uno schifo quello che sta succedendo per l’organizzazione di una giornata voluta dai giovani dei forum della Provincia.

La “colpa” degli organizzatori è stata quella di invitare ospiti senza permesso di qualcuno. Siamo di fronte ad una riduzione della libertà dei giovani organizzatori inaccettabile e disgustosa. Il delegato pro tempore ai forum della Provincia ci deve delle spiegazioni, se ha intenzione di pilotare inviti ed iniziative deve dimettersi dal suo ruolo immediatamente. Porterò il tema in Consiglio Provinciale. Eventuali gravi pratiche di arroganza e prepotenza politica vanno denunciate pubblicamente alla comunità. Se qualcuno vuole trasformare il raduno delle nuove generazioni salernitane in un evento elettorale dal sapore di lecchinaggio politico lo faremo rinsavire. I relatori vanno scelti dai giovani, ed è giusto che decidano i giovani i loro ospiti. I politici eletti (o peggio ancora nominati...) a Caserta devono partecipare ad eventi organizzati dai forum del loro territorio d’elezione e sarebbe grave se venissero imposti ai forum salernitani. Ai giovani attivisti del territorio dico non abbiate paura e siate liberi ed i dipendenti. Invito a denunciarmi abusi e forzature in modo da ristabilire atteggiamenti civili e di rispetto istituzionale verso gli attivisti del nostro territorio".