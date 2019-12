Forza Italia, brindisi di auguri con Mara Carfagna a Salerno

Nei giorni in cui resta alta la tensione con i vertici nazionali di Forza Italia per la nascita dell'associazione “Voce libera”, Mara Carfagna torna a Salerno.

L'incontro

Oggi pomeriggio, alle 18, la vice presidente della Camera dei Deputati sarà nella sede del partito, in via Dei Principati 74, per un brindisi di auguri con dirigenti, amministratori e militanti. Sarà probabilmente anche l’occasione, sotto il profilo politico, per fare il punto sulla situazione creatasi a livello nazionale e sulle prossime elezioni regionali.