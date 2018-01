L'indiscrezione/ Forza Italia pronta a candidare Claudio Lotito a Salerno

Al momento è solo un’indiscrezione. Una delle tante che, soprattutto in vista della campagna elettorale, si sentono nei corridoi delle segreterie dei partiti.

Il retroscena

Il patron della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito avrebbe contattato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, al quale lo lega una storica amicizia, per manifestargli la sua disponibilità a scendere in campo alle prossime elezioni politiche. Per il noto imprenditore, quindi, si prospetterebbe un seggio sicuro nel listino proporzionale nel Lazio, o più probabilmente in Campania, collegio di Salerno, poichè Lotito è anche presidente della squadra di calcio del capoluogo. Ancora non si sa se alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Il diretto interessato, al momento, non ha ancora smentito l’indiscrezione. La parola finale, ovviamente, spetterà al Cavaliere.