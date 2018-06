Forza Italia, condanna per gli atti vandalici contro la sede di Francesco Pastore a Faiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Condanna e totale vicinanza a Francesco Pastore per gli atti vandalici subiti nella notte presso la sede politica sita in Faiano. Ad esprimere il totale dissenso è il coordinamento cittadino di Forza Italia, che ha manifestato solidarietà al candidato sindaco.

“Francesco - ha affermato il coordinamento cittadino di Forza Italia- è stato colpito per l’impegno che ci sta mettendo in questa campagna elettorale nonché per la possibilità di vittoria che ogni giorno diventa sempre più possibile. Tali barbarie e violenze sono assolutamente da condannare. Invitiamo tutti a riportare il confronto politico su temi e programmi da attuare per la nostra Città e per i nostri concittadini. Chiediamo a Giuseppe Lanzara di prendere le distanze dagli episodi vergognosi che si stanno verificando in città. Sono questi i metodi, consoni ad un linguaggio violento in uso e già noto in città vicine che ci inducono a pensare che stiamo dalla parte giusta”.