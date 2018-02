Sanità, Forza Italia contro De Luca: "Fa demagogia sui problemi della gente"

Forza Italia va all’attacco della Giunta De Luca in materia di Sanità. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sede di via Dei Principati, il commissario provinciale Enzo Fasano, il candidato alla Camera Gigi Casciello e il capogruppo al Comune di Salerno Roberto Celano hanno preso di mira gli annunci fatti di recente dal governatore della Campania Enzo De Luca rispetto, in particolare, alla costruzione del nuovo “Ruggi d’Aragona” e delle sue rivendicazioni rispetto alla riapertura di alcuni ospedali salernitani.

La polemica

Al centro della conferenza stampa, tra i vari argomenti, il nuovo Ruggi. Molto dure le parole di Casciello: “Più che di un nuovo ospedale, Salerno avrebbe bisogno di una struttura ben funzionante e all’avanguardia per fronteggiare le singole emergenze. Il Pd e De Luca stanno facendo demagogia sui problemi della gente. Non si può continuare a fare populismo sulla sanità solamente per provare a conquistare qualche consenso in campagna elettorale. Tra l’altro le promesse arrivano dalle stesse persone che, già in passato, hanno solamente confusione sulla sanità in provincia di Salerno. L’ospedale di Agropoli, ad esempio, è stato chiuso nel 2009 da Zuccatelli. Adesso - ha sottolineato il giornalista salernitano - sostengono di averlo riaperto, ma dire che funziona è solamente un atto delittuoso. E non da meno va restituito alla sua totale efficienza l’ospedale di Roccadaspide che è stato dequalificato, quando invece dovrebbe rappresentare un’eccellenza e un punto di riferimento per un vasto territorio. Piuttosto, questi signori, dovrebbero dirci che fine ha fatto il progetto dell’ospedale del Sele, invece che continuare a fare promesse in campagna elettorale. È evidente che stanno provando ad arrampicarsi sugli specchi, ma questo non basterà per evitare una sconfitta che è ormai scritta”.

Gli ha fatto eco Fasano: “Non si può impostare una campagna elettorale sui problemi di salute dei cittadini. Mi sembra di essere tornato nei favolosi anni ’50, quando a ridosso del voto s’aprivano nuovi pronto soccorso e si garantivano opportunità. Non ci sembra corretto impostare una campagna elettorale sulle difficoltà di chi ha problemi di salute. Peraltro si stanno promettendo cose che non hanno fondamenta. Più che parlare del nuovo ospedale di Salerno, mi preoccuperei di far funzionare bene quello già esistente. Si stanno annunciando cose che verranno realizzate tra almeno venti anni. De Luca sta facendo demagogia ma perderà ugualmente le elezioni”. Fasano, inoltre, durante la conferenza stampa ha puntato i riflettori sul caso dell’ex direttore generale del “Ruggi”, Nicola Cantone. "Chiedo pubblicamente di sapere perché è stato rimosso dall’incarico - conclude Fasano - Dalle notizie pubblicate di recente dagli organi d’informazione emerge che la sua posizione era regolare. Sembra evidente, dunque, che la scelta sia stata di natura politica”.

Molto critico anche Celano, che ha denunciato gli “sforamenti dei tetti di spesa” e “lo stop agli esami del sangue e delle urine convenzionati insieme a quelli legati alla branca radiodiagnostica. Ora sono tutti a pagamento e i cittadini lo sanno bene”, mentre nella classifica dei Lea “siamo tornati ultimi”.