Forza Italia, Salzano si dimette da coordinatore cittadino di Salerno

Con una lunga lettera indirizzata a Mara Carfagna ed Enzo Fasano, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano si è dimesso da coordinatore cittadino di Forza Italia.

La lettera

Nel mirino del docente universitario finiscono le candidature alle elezioni politiche del 4 marzo e l’analisi complessiva del voto formulata dai vertici provinciali del partito. “Il risultato elettorale non ci ha soddisfatto. E’ inutile nasconderlo. Per cui mi infastidiscono non poco la grancassa, l’eccessivo entusiasmo e i toni trionfalistici di alcuni per un risultato che soprattutto qui per il centrodestra e per Fi non è stato per niente in linea con i pronostici e i sondaggi della vigilia che premiavano generosamente proprio questa parte politica. Sottovalutare quanto è successo, fingere di non vedere quella enorme macchia gialla disegnata sui giornali è miopia politica” affonda il colpo l’ex sindaco di Salerno. Poi conferma: “Tutti nel partito sanno che non ho condiviso il percorso nella scelta dei candidati, esprimendo le mie perplessità. Non è un mistero che avrei preferito un ricambio più incisivo e profondo, l’inclusione di affermati ed illustri rappresentanti delle professioni e un maggiore coinvolgimento degli organi provinciali nella composizione delle liste come nelle decisioni finali. Mi sono inutilmente sforzato di suggerire criteri e soluzioni, indicando la costruzione di un progetto all’insegna del rinnovamento e dell’entusiasmo. Purtroppo le mie proposte, i miei suggerimenti hanno provocato un altezzoso fastidio, e invece che ascolto e cittadinanza hanno trovato un muro di gomma e un confronto anche aspro e duro”. Salzano, comunque, apre ad un “proficuo momento di pacata riflessione e di analisi evitando - avverte - la inutile caccia ad eventuali colpevoli e i processi sommari che non servono a niente, così come le dichiarazioni muscolari e i toni ultimativi, cui purtroppo alcuni dirigenti si stanno abbandonando”. “La mia - conclude - non vuole essere diserzione, né una fuga dalle responsabilità. E’ la voglia di fare il militante tra la gente, il desiderio di parlare sempre il linguaggio della verità, da uomo libero cui nessuno può tirare la giacca”.