"La difesa è sempre legittima": la promessa di Forza Italia

"Forza Italia tornerà al Governo e introdurrà il principio che la difesa è sempre legittima. Non si può più rischiare la vita all’interno della proprietà privata": parola del senatore Enzo Fasano, coordinatore provinciale di Salerno e candidato nel collegio plurinominale Campania 2 per la Camera dei Deputati, interviene su uno dei punti del programma di Forza Italia relativo alla sicurezza.

"Chi, per difendersi, reagisce in modo proporzionato a un’aggressione o a un tentativo di rapina non può essere considerato alla stregua dei delinquenti. Ed è per questo che, come sostenuto più volte dal presidente Silvio Berlusconi, è necessaria una riforma della legittima difesa, tema che fa parte del nostro programma elettorale. Nelle ultime settimane anche i quartieri di Salerno sono stati letteralmente presi d’assalto da bande di ladri che non solo fanno razzia ma seminano il panico tra i cittadini. Una situazione inaccettabile per un Paese civile e per la quale è necessaria un’inversione decisa di rotta. Il prossimo Governo di centrodestra implementerà il progetto Strade sicure, mettendo in campo un cospicuo dispiegamento di forze armate. Saranno istituiti i carabinieri e i poliziotti di quartiere e sarà tutelata la dignità delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate con stipendi più dignitosi, dotazioni adeguate di personale, mezzi e tecnologie adeguate al contrasto del crimine e del terrorismo. Statene certi, l’Italia con noi sarà più sicura e darà più certezze e più protezione ai cittadini"