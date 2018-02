Forza Italia, Marrazzo incontra i giovani: "Ecco le nostre proposte per creare lavoro"

Continua senza sosta la campagna elettorale di Pasquale Marrazzo, candidato al Senato di Forza Italia nel collegio 10 che, ieri, è stato uno dei protagonisti di un dibattito sui giovani organizzato dal responsabile provinciale alla Formazione Vittorio Acocella.

L’incontro

Marrazzo si è soffermato a lungo sulle questione poste al centro della discussione: “Stimolanti le riflessioni del movimento giovanile, degli amministratori, dei professionisti e dei ragazzi impegnati nelle istituzioni universitarie e nell’associazionismo. “E’ proprio dalla loro voce - ha spiegato - che abbiamo ascoltato le maggiori problematiche che attanagliano le nuove generazioni. La disoccupazione è il nervo scoperto di tanti ragazzi e di tante ragazze, che dopo la laurea sono costretti ad emigrare in altre regioni o addirittura in altri paesi”.

Poi ha rilanciato le idee di Forza Italia e di Silvio Berlusconi: “Da qui, la proposta, inserita nel programma del centro-destra, di eliminare qualsiasi tassa per i primi sei anni per chi assume a tempo indeterminato. Una proposta che attueremo nel nuovo governo inserendola al primo posto dell’agenda politica. Un modo per creare nuovi posti di lavoro favorendo le imprese che assumono giovani. Ma non è tutto. I giovani dovranno essere sempre di più parte attiva della politica, perché appartiene a loro la visione più affidabile e diretta della società”.