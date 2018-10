Forza Italia a Paestum, Amatruda: "Carfagna smentisca veti ed esclusioni"

“In occasione della iniziativa di Paestum la Carfagna smentisca le ricostruzioni del suo gruppo dirigente salernitano”. A chiederlo è il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno Gaetano Amatruda sull’appuntamento di lunedì 22 a Salerno “Magna Grecia 2018” che anticipa la kermesse regionale di Ischia. I parlamentari Enzo Fasano e Gigi Casciello hanno annunciato una conferenza stampa di presentazione per sabato.

La polemica

L’esponente forzista spiega: “Per la costruzione del parterre pare si sta procedono ad escludere dirigenti salernitani ed autorevoli esponenti del partito. Militanti ed amministratori. I parlamentari ed i dirigenti, che a lei fanno riferimento, continuano a ripetere ai quattro venti che ci sarebbero suoi veti su alcune presenze come ci sarebbero suoi veti sull’allargamento del partito”. E rilancia: “Non ci voglio credere atteso il profilo istituzionale e di leadership nazionale di Mara. Ma sono preoccupato perché ricordo i giorni e le ore della composizione delle liste alle politiche, ricordo il gioco dei veti, delle esclusioni, degli imbrogli politici. Erano momenti particolari e certi errori possono capitare, ripeterli sarebbe una iattura”.Di qui l’appello alla vice presidente della Camera: “Mara che è leader nazionale, e dunque devo ritenere estranea al giochino dei veti, imponga un altro stile ai suoi dirigenti che lavorano per dividere su Salerno, che prediligono le simpatie alla politica. Contribuisca ad aprire un partito che è, nel salernitano, in sofferenza da anni” conclude Amatruda.

Il silenzio

Dall’ex ministro alle pari opportunità e dai vertici provinciali del partito non è giunta, finora, alcuna risposta.

