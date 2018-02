Bagno di folla per Forza Italia a Scafati, parla Marrazzo: "Vinceremo"

A pochi giorni dal voto, la tappa scafatese voluta fortemente dal consigliere regionale Monica Paolino è stata un vero successo per Forza Italia e per il candidato al Senato del collegio 10 Pasquale Marrazzo, accompagnato dal candidato alla Camera Gigi Casciello e dalla candidata al Senato Sonia Senatore. “Scafati – ha dichiarato Marrazzo – ha risposto come sempre alla nostra chiamata. Una delle città più azzurre della nostra Provincia. Grazie al consigliere regionale Monica Paolino per il suo coraggio, la sua determinazione, il suo impegno concreto. La squadra di Scafati continua a lavorare senza sosta, per raggiungere l’obiettivo più importante, ovvero la vittoria delle elezioni, il prossimo 4 marzo”.

Il commento

“Votare Pasquale Marrazzo – ha aggiunto il consigliere regionale Paolino – è come votare Monica Paolino. Scafati c’è sempre stata, c’è e sempre ci sarà. Scafati non poteva mancare all’appello dei comuni interessati dal tour di Forza Italia, perchè ha sempre sostenuto il partito azzurro con una grande squadra che non ha mai fatto venir meno il suo entusiasmo”.

Gallery