Forza Italia, Spinelli apre il comitato elettorale ad Agropoli

Il candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale “Battipaglia” Costabile Spinelli aprirà, nel pomeriggio, un comitato elettorale ad Agropoli insieme alla professoressa Marzia Ferraioli, candidata per Forza Italia alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale.

L'iniziativa

All’incontro, che si terrà alle ore 17:30 in via Piave n. 49, saranno presenti i colleghi di partito e della coalizione che sostiene la candidatura, oltre a Forza Italia, anche Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia e Lega. “Un’altra tappa fondamentale della mia campagna elettorale, una sede che sarà certamente punto di riferimento per gli elettori di Forza Italia e del Centro-destra di Agropoli e che si aggiunge agli altri comitati disseminati nella vasta circoscrizione Campania 11”, dichiara Spinelli in vista dell’appuntamento. In serata, come già in programma, si sposterà ad Ascea Marina per un altro atteso incontro pubblico.