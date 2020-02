FdI Salerno, parte la raccolta firme per 4 proposte di legge

Saranno allestiti a Salerno, Scafati e Campagna, domenica prossima, 16 febbraio, i banchetti di adesione alla campagna nazionale di raccolta firme in favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciata dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Le proposte

Ecco i temi: elezione diretta del Presidente della Repubblica; abolizione dei Senatori a vita; tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Queste le quattro proposte oggetto della raccolta firme già tenutasi in diversi comuni della provincia di Salerno e che, fanno sapere i portavoce provinciali Imma Vietri e Ugo Tozzi, proseguirà domenica prossima:

Le location

A Salerno, presso il punto di raccolta allestito in via Lungomare Trieste, altezza bar Nettuno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Scafati, in piazza San Pietro Apostolo dalle 11.30 alle 13.30. A Campagna, in Corso Umberto I dalle 10.00 alle ore 13.00. Saranno presenti dirigenti di partito, amministratori locali, militanti e simpatizzanti. Per firmare è necessario esibire un documento di identità valido