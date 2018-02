Fratelli d'Italia, aderisce il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato

Nuove adesioni a Fratelli d’Italia. Nelle ultimo ore, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del partito di Giorgia Meloni il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, da anni punto di riferimento del centrodestra nel Golfo di Policastro.

Ad annunciarlo è il presidente regionale Antonio Iannone:

“Sono felice che Giovanni Fortunato, Sindaco di Santa Marina e già Consigliere Regionale della Campania, abbia sposato il progetto politico di Giorgia Meloni. La sua figura fatta d’impegno continuo per il territorio sarà una risorsa preziosa per la nostra squadra. Giovanni è già a lavoro, come testimonia una partecipatissima manifestazione svolta nel Golfo di Policastro, che ha visto l’intervento del nostro Capogruppo in Provincia di Salerno Giuseppe Fabbricatore, e della nostra massima espressione nel partito nazionale Edmondo Cirielli. Benvenuto a Fortunato, certo che insieme scriveremo una nuova ed entusiasmate pagina politica per vincere le prossime elezioni parlamentari e rendere protagonista la provincia di Salerno”.