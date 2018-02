Fratelli d'Italia, Crosetto arriva a Salerno per sostenere Esposito

“Patrioti al lavoro”: è questo il tema dell'incontro, in programma mercoledì 28 febbraio, a partire dalle 19, all'interno dei Saloni del Grand Hotel Salerno per ribadire l'impegno di Fratelli d'Italia per sostenere gli Italiani e le Italiane. A parlarne saranno Guido Crosetto, componente della segreteria nazionale di Fratelli d'Italia; Gennaro Esposito, candidato del centrodestra nel Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati, e gli altri candidati nel listino proporzionale Edmondo Cirielli, Antonio Iannone e Elena Criscuolo.

Il messaggio di Esposito: