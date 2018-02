Fratelli d'Italia, la leader nazionale Giorgia Meloni arriva a Salerno

Giorgia Meloni arriva a Salerno per tirare la volata ai candidati al parlamento di Fratelli d'Italia. L’appuntamento con gli elettori è per mercoledì 14 febbraio, alle ore 11, presso il monumento ai caduti delle Brigate Rosse in via Luca Gaurico a Torrione, dove deporrà un omaggio floreale. Al suo fianco ci saranno i vertici provinciali e regionali del partito della destra.