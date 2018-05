Fratelli d'Italia, parte la "Scuola di Formazione Politica" a Salerno

Si terrà sabato 12 maggio, a partire dalle 10.30, presso la sede Fratelli d’Italia in via Roma, a Salerno, la prima del ciclo di lezioni organizzato dalla Scuola di Formazione Politica diretta dai professori Gherardo Marenghi e Marcello Feola, e dall’ingegnere Giovanni Fortunato, responsabile del settore Enti Locali. Tema dell’incontro a cura del prof Augusto Sinagra, docente ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’università “La Sapienza” di Roma sarà: “Difendere la sovranità nazionale”.

L’iniziativa

La Scuola di Formazione Politica di FdI è rivolta ai dirigenti del partito, ai militanti e a tutti i giovani accomunati dal senso di appartenenza alla comunità ideale dei “Patrioti”. Chiunque voglia prendervi parte può iscriversi presso la federazione provinciale di FdI (via Roma, 28 – Salerno) dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Entra, dunque, nel vivo l’iniziativa presentata sabato scorso, dal deputato Edmondo Cirielli e dal senatore Antonio Iannone con l’obiettivo di promuovere i principi e i valori alla base dell’identità storica della destra nazionale italiana e come strumento per i nostri giovani per prepararsi alle sfide di governo. All’incontro di sabato ne seguiranno altri, due ogni mese, con la presenza di autorevoli relatori.