Elezione diretta del Capo dello Stato: FdI raccoglie le firme nel Salernitano

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, guidato da Imma Vietri e Ugo Tozzi, ha aderito alla campagna nazionale del partito a sostegno della battaglia a favore dell’elezione diretta del Capo dello Stato organizzando una raccolta firme in diversi comuni della provincia di Salerno. Lo scorso weekend si è partiti da Battipaglia, questo fine settimana invece tocca a Capaccio-Paestum, Sarno e Eboli.

I gazebo

La raccolta firme si terrà domenica 7 luglio dalle 9 alle 13 a Capaccio Scalo, in via Magna Graecia (altezza civico 142) e dalle 16 alle 21 a Paestum nei pressi del Museo Archeologico.

A Sarno, invece, in Corso G. Amendola, angolo chiosco Don Pietro, dalle 9 alle 13. Ad Eboli, infine, dalle 19 alle 21.30 presso il bar "La Fatina", Viale Giovanni Amendola.

Nelle prossime settimane la raccolta proseguirà in altre città della Provincia. È inoltre possibile aderire sottoscrivendo la petizione sul sito ufficiale di Fratelli d’Italia,