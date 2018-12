Fratelli d'Italia, si cerca un nome per le elezioni europee 2019

Riunione organizzativa per Fratelli d’Italia all’interno dei saloni dell’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, dove gli esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno affrontato il tema dell’organizzazione della lista per le elezioni provinciali del prossimo 3 febbraio, lanciando anche uno sguardo all’appuntamento delle elezioni europee di maggio 2019.

Il summit

“Ci sarà un nostro rappresentante in lista”. Ad annunciarlo Edmondo Cirielli che ha anche ricordato ai membri del direttivo provinciale dell’alleanza oramai fatta tra FdI ed il gruppo che fa riferimento a Fitto in Puglia e Ronghi in Campania. Alle ultime elezioni europee in lista c’era l’attuale senatore Antonio Iannone, ex presidente della Provincia di Salerno. A maggio prossimo, invece, non è escluso che possa toccare ad una donna. Ed a proposito di donne, nel corso della riunione, sono state sondate le disponibilità ad una candidatura per le provinciali, a cominciare proprio dalle quote rosa: esclusa, invece, la candidatura di Peppe Fabbricatore, consigliere provinciale in carica, impegnato nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Nocera Superiore.