"Atreju 2019", presente delegazione salernitana guidata da Cirielli e Iannone

Torna a Roma, dal 20 al 22 settembre, il tradizionale appuntamento con Atreju, la storica manifestazione della destra italiana – organizzata dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per permettere alle nuove generazioni di dibattere non solo di politica, ma anche di cultura, spettacolo e società) – che giunge alla sua 22esima edizione, dedicata stavolta al tema “Sfida alle stelle – L’Italia che pensa in grande”.

La kermesse

Confermata anche quest’anno una folta delegazione di dirigenti, amministratori, militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia, che raggiungerà l’Isola Tiberina, location designata per l’evento. "Anche quest’anno – affermano i coordinatori provinciali di FdI Imma Vietri e Ugo Tozzi – si rinnova l’appuntamento con la manifestazione promossa dalla nostra leader, sulla scorta dello straordinario successo avuto negli anni precedenti con una grande partecipazione anche della comunità salernitana del partito". All’evento prenderà parte il senatore Antonio Iannone, componente VII Commissione permanente del Senato, che presiederà la Commissione Ambiente venerdì 20 settembre alle 11. L’ononorevole Edmondo Cirielli, in qualità di presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, che tra le altre cose interverrà alle 20.30, presso l’area Orsa Maggiore, in occasione del Premio Atreju 2019 alla memoria del maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro che verrà consegnato alla sorella Lucia Di Gennaro e alla fidanzata Stefania Gualano.

Gli ospiti

Tra i tanti ospiti della manifestazione anche il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che sarà intervistato dal giornalista Bruno Vespa sabato 21 settembre alle 13, presso l’area Orsa Maggiore. Sempre sabato 21 settembre, alle ore 15.30 presso l’area Stella Polare, il vicepresidente di Forza Italia e ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani sarà a colloquio con la senatrice di FdI, Daniela Santanchè, e il giornalista Alessandro De Angelis sul tema “L’Italia nel mezzo, tra paura e speranza”. Alle 17, poi l’intervento del primo ministro d’Ungheria Viktor Orbán sul tema “L’Europa del popolo e l’Europa dei popoli” (modera Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2).