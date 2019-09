"No al Patto della Poltrona": FdI Salerno in piazza contro il governo

Partirà anche dalla provincia di Salerno una folta rappresentanza di dirigenti, amministratori e militanti di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale per partecipare domani, lunedì 9 settembre, alle 11, in piazza Montecitorio a Roma, alla manifestazione di protesta organizzata dalla leader Giorgia Meloni contro la nascita del Governo Conte-bis.

L’annuncio

"Sarà una pacifica manifestazione d’indignazione popolare verso il nuovo governo degli sconfitti. Manifesteremo senza simboli di partito, con bandiere tricolore" dichiarano i portavoce provinciali del partito Imma Vietri e Ugo Tozzi, che spiegano: "Il governo voluto dai 5 Stelle e dal Pd è un affronto alla democrazia e alla volontà popolare. Il Pd è stato sconfitto in tutte le più recenti elezioni, dalle Regionali, alle Politiche e alle Europee ed è impensabile che ora sia al Governo, in coalizione con i 5 Stelle in un orrendo gioco di spartizione delle poltrone e sottomissione ai diktat dell'Unione Europea e della BCE. Un esecutivo, dunque, che opererà in piena antitesi con quello che vuole il popolo italiano. Per questo invitiamo tutti a scendere in piazza Montecitorio il prossimo 9 settembre". Per l'occasione saranno allestiti a titolo gratuito e fino a esaurimento posti, pullman che partiranno da tutto il territorio provinciale.