FdI Salerno: prima riunione tra Fabbricatore, Marenghi e Alfano

Si è tenuta ieri, a Salerno, la prima riunione tra il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore ed i vice commissari Sonia Alfano e Gherardo Marenghi. Un incontro per stabilire le priorità del lavoro delle prossime settimane sul territorio della provincia di Salerno.

Il commento

Soddisfatto Fabbricatore che annuncia: “Ci siamo messi al lavoro per riprendere la campagna di tesseramento, già avviata nei mesi scorsi, e per iniziare un contatto con tutti i circoli del partito. Resta inteso, nel pieno rispetto della continuità politica con i precedenti Commissari Provinciali Imma Vietri ed Ugo Tozzi, i quali verranno coinvolti in tutte le nuove iniziative, che restano ferme le nomine e gli incarichi di partito su tutto il territorio provinciale. Ci attendono mesi impegnativi che vedranno il nostro partito chiamato alle sfide delle Regionali e delle Comunali 2020″.