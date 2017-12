Raffica di furti a Castellabate: il sindaco chiede rinforzi a Prefetto e Questore

Dopo i numerosi episodi di furti in appartamenti, aziende e di veicoli avvenuti nel territorio di Castellabate, che hanno provocato allarme e preoccupazione tra la popolazione, il sindaco Costabile Spinelli ha richiesto con forza l’intensificazione delle misure di sicurezza e dei servizi d’ordine pubblico. L'esigenza – si legge nella lettera indirizzata alla Prefettura e alla Questura di Salerno – nasce dall'urgenza di valutare la predisposizione di misure efficaci per contrastare il fenomeno, garantendo la sicurezza dei cittadini e un’adeguata vigilanza del territorio. Una missiva che denuncia una grande preoccupazione per i fatti di cronaca che si sono verificati nelle ultime settimane e che sottolinea la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio comunale.

Il commento del primo cittadino:

“Tutte le autorità preposte devono lavorare in sinergia al fine di scongiurare il ripetersi di episodi analoghi, avviando immediatamente le misure necessarie a rafforzare la tutela della proprietà privata e a salvaguardare l’incolumità dei cittadini.Allo scopo di intensificare la presenza di Forze dell’Ordine sul nostro Comune ho dato la mia piena disponibilità anche a reperire nuove sedi, attraverso l’utilizzo degli immobili a nostra disposizione. Inoltre l’Amministrazione ha già avviato le procedure per intensificare il sistema di videosorveglianza urbana”.