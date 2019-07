Emergenza furti a Cava, Servalli: "Se il problema sono io, me ne vado"

L’emergenza furti a Cava de’ Tirreni mette in crisi l’amministrazione comunale ed in primis il sindaco Vincenzo Servalli che, a sorpresa, si dice pronto a fare un passo indietro qualora la responsabilità delle continue ruberie ricadesse davvero su di lui.

Il post

Il primo cittadino (Pd) interviene sulla questione con un post su Facebook: “Mi dispiace. Sono veramente dispiaciuto per quello che sta avvenendo in città. Anche in queste ultime serate, nonostante il grandissimo impegno delle forze dell’ordine, si sono ripetuti furti in città. In un clima di esasperazione diffuso, anche l’amministrazione viene considerata responsabile della incapacità di garantire la sicurezza dei cittadini. Tutti sanno – precisa - che il sindaco non ha specifiche competenze in materia, ma questa non può essere una giustificazione. Sono preoccupato per il clima creatosi, il terrore dei cittadini, i furti, le aggressioni che ci hanno portato alla ribalta nazionale. Io ho fatto e sto facendo tutto il possibile per quello che posso. Qualcuno ipotizza addirittura che l’obiettivo possa essere proprio una amministrazione di persone pulite e volenterose da affondare su un terreno insidioso come quello della sicurezza. Io non ci voglio credere”.

Poi Servalli si rivolge alla cittadinanza: “Invito ancora una volta i cittadini a fidarsi delle istituzioni preposte, ad essere prudenti ed evitare di generare ulteriori tensioni con le cosiddette ronde. Ancora una volta domani chiederò attenzione per Cava agli organi preposti all’ordine pubblico, che ringrazio sempre per l’interesse mostrato alla città”. Infine l’annuncio: “È evidente che se dovessi rendermi conto che veramente il problema sono io, non esiterò un secondo ad andarmene”.