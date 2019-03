Raffica di furti al cimitero di Salerno: Forza Italia scrive al sindaco

I consiglieri comunali di Forza Italia Roberto Celano e Ciro Russomando hanno inviato, questa mattina, un’interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per chiedergli di intervenire rispetto ai numerosi furti che si stanno verificando all’interno del cimitero di Brignano.

La lettera

I due esponenti dell’opposizione denunciano: “Ormai, da qualche tempo, delinquenti si aggirano per il cimitero rubando sculture, arredi, vasi, fiori ed ogni cosa rinvenuta sulle tombe dei defunti; tali atti vergognosi, non solo vanno fermamente censurati, ma andrebbero severamente puniti. Tutto ciò avviene nell’assoluta impotenza di chi dovrebbe garantire la custodia e la sicurezza all’interno del cimitero”. Per Celano e Russomando appare, dunque, necessario, per evitare ulteriori profanazioni, “incrementare i controlli ed investire su un efficiente sistema di videosorveglianza”.

Per questo chiedono al primo cittadino “cosa intenda fare l’Amministrazione per evitare che gli episodi delinquenziali che si sono succeduti al cimitero possano ripetersi; e se non si ritenga necessario incrementare, nell’immediato, i controlli all’interno del cimitero e predisporre, al più presto, un più efficiente sistema di videosorveglianza al fine anche di distogliere eventuali malintenzionati”.