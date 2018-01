Garante delle persone con disabilità: l'annuncio del presidente Mazzeo

La commissione consiliare Politiche Sociali del Comune di Salerno, alla presenza dell'assessore Savastano, ha affrontato l'argomento della figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Questa figura, nata in Campania grazie al lavoro del Consiglio Regionale, avrà il compito di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge del 2009.

Le precisazioni del presidente Mazzeo

Il presidente della VI Commissione Consiliare del Comune di Salerno Nico Mazzeo, rispondendo al consigliere Dante Santoro, annuncia: "L'Amministrazione, su proposta dell’intera Commissione e con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Sociali, provvederà ad invitare il neo delegato Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità per un’iniziativa che vedrà coinvolti gli amministratori, le associazioni e gli enti presenti sul territorio cittadino in ambito di assistenza alle persone con disabilità, ma soprattutto le famiglie, ovvero coloro che ogni giorno vivono le difficoltà di questo tema. L’incontro - conclude Mazzeo - darà l’opportunità a tutti, ma soprattutto all’Amministrazione Comunale, di incidere ancor di più sul duro lavoro che gli uffici delle Politiche Sociali svolgono giornalmente nel servizio alle persone in difficoltà".