"Per Salerno, la Regione c'è": gazebo dei Giovani Democratici con Piero De Luca

Questa mattina, a Salerno in Piazza San Francesco a Salerno, insieme al deputato Piero De Luca e al segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano, il movimento giovanile dei democratici ha allestito un gazebo per illustrare le diverse misure messe in campo dalla Giunta Regionale.

Il commento

Soddisfatto il segretario dei Giovani Democratici Marco Mazzeo: "In Campania è in atto una vera e propria rivoluzione. Prima il piano per il lavoro non c'era. Prima il trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti non c'era. Prima i fondi per i liberi professionisti non c'erano. Prima le borse di studio per i ragazzi non venivano pagate. Prima i fondi europei non venivano spesi. Prima gli ospedali venivano addirittura chiusi. Prima non è stato fatto niente. Il nulla. Adesso è un'altra storia. Adesso è un'altra Campania. Grazie al lavoro straordinario del Presidente De Luca. Dobbiamo rivendicare con forza le tante iniziative della Regione Campania. Avanti tra la gente in carne ed ossa".