Crisi Baronissi, parla Rotondi: "Indecorosa fine dell'amministrazione Valiante"

Dopo la sfiducia al sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e lo scioglimento del Consiglio Comunale, ecco le prime reazioni dei politici. "L'indecorosa fine dell'Amministrazione Valiante è l'ultimo atto di una commedia politica che si è trascinata tra polemiche interne, dissidi ed epurazioni". E' quanto ha dichiarato in una nota stampa il candidato sindaco al Comune di Baronissi per la lista civica “Baronissi Sì”, l'avvocato Massimo Rotondi.

La reazione

"Purtroppo a Palazzo di Città – continua Rotondi – ora arriverà un commissario prefettizio che traghetterà la città verso le prossime elezioni amministrative. Una sconfitta per la democrazia, una sconfitta ed una mortificazione per l'intera Baronissi. Un limbo dal quale si dovrà uscire al più presto con proposte politiche serie, concrete e fondate sui valori comuni della convivenza civile e della corretta azione amministrativa. Ecco perché è il momento delle scelte trasparenti. Chi ha il coraggio e la volontà di cambiare si faccia avanti: qui non sono in gioco le poltrone ed il potere, ma il futuro della nostra città".