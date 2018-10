Buio d'Artista, i Giovani Democratici: "Gioventù Nazionale nemica di Salerno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Provincia di Salerno del duo Cirielli-Iannone sarà ricordata soltanto per il cambio di quaranta assessori in cinque anni "Gioventù Nazionale dimostra, ancora una volta, di essere nemica di Salerno. Polemiche inutili e sterili. L’amministrazione comunale di Salerno mette in campo con costanza e determinazione da anni un intenso programma di sviluppo cittadino, di trasformazione urbana e promozione di eventi culturali e turistici con profonde ricadute economiche, di immagine e occupazionali. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non vuol vedere o preferisce fare polemiche politiche sterili e strumentali invece di dedicare energie per il bene della città o a vedere le contraddizioni e i disastri in casa propria. La Provincia di Salerno del duo Cirielli-Iannone sarà ricordata soltanto per il cambio di stemma e di quaranta assessori in cinque anni, oltre alla distruzione del CSTP e del trasporto pubblico locale, ai manifesti scandalosi e alle nomine clientelari e senza titolo, dall’ASL alle partecipate. Disastri a cui, tra tante difficoltà, le amministrazioni PD hanno posto rimedio. La città di Salerno, pur nella sua variegata estensione geografica, dalle colline al litorale, di fatto ha più centri e non ha periferie. Tutti i quartieri, con le loro peculiarità, sono ugualmente centrali, importanti ed attenzionati. Lo dimostrano le significative opere di decoro, di aggregazione ed infrastrutturali realizzate negli anni e i prossimi importanti interventi del piano delle periferie (Matierno, Ogliara, Fratte, Brignano ecc). Le novità introdotte in ordine al servizio di spazzamento, le innovazioni di mezzi e tecnologie e le stabilizzazioni del personale delle cooperative garantiranno sempre più un servizio eccellente di pulizia in tutti i quartieri. Le forze politiche e sociali, invece, si impegnino a sensibilizzare i cittadini incivili al posto di polemizzare con chi investe tempo, passione e risorse per risolvere i problemi! Attaccare, in qualsiasi maniera, un evento come Luci d'Artista è assurdo. È grazie al Comune di Salerno che Luci d'Artista può svolgersi portando in Città migliaia e migliaia di turisti. Inoltre, la Regione Campania, grazie a Vincenzo De Luca, sta sostenendo l'evento cosa che, invece, non ha mai fatto il centrodestra con Caldoro. Luci d'Artista è una grande opportunità per la Città, il commercio, il turismo con le strutture alberghiere sempre piene. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri di Salerno".

Nota del circolo dei Giovani Democratici di Salerno