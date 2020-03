Giovani Democratici Salerno: Marco Mazzeo rieletto segretario

Questo pomeriggio, lunedì 2 marzo, presso la sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno, si è svolto il Congresso dei Giovani Democratici di Salerno. Marco Mazzeo è stato rieletto segretario all’unanimità.

La reazione

“Sono davvero onorato di essere stato rieletto all’unanimità Segretario dei Giovani Democratici di Salerno - dichiara Marco Mazzeo - I Giovani Democratici, giovanile del Partito Democratico, sono una risorsa molto importante. Non è vero che la politica fa schifo. Rivendico con orgoglio la bellezza della politica: quando è fatta bene, cambia la vita delle persone. E' degenerata, sì. Ma questo non toglie che c'è chi la fa con passione. Quando è pulita, la politica è straordinaria. Il mio impegno, il nostro impegno, continua”. Componente dell’Assemblea e della Direzione Provinciale del Partito Democratico, Marco Mazzeo, rieletto all’unanimità Segretario Giovani Democratici di Salerno, guarda ai prossimi impegni: "In questi anni abbiamo affrontato diverse battaglie con tante iniziative - afferma - Ringrazio l’Onorevole Piero De Luca, sempre disponibile e sempre accanto a noi giovani. Siamo molto soddisfatti per l’approvazione, nella Legge di Bilancio, della norma che consente di riattivare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici. Una norma importantissima per tutte le pubbliche amministrazioni e per tanti giovani che aspirano ad entrare in modo più rapido, efficace e dinamico nel pubblico impiego".