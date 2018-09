"Serata di fine estate": giovani politici, studenti e volontari a cena a Valva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La scorsa settimana si è conclusa nell' armonia e nella convivialità a Valva, nel Salernitano, dove giovani attivi in politica e nel mondo associativo si sono incontrati per una "Serata di fine estate" organizzata presso la Tenuta Villani da Davide Villani, che riveste anche il ruolo di coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia in zona Alta Valle del Sele. Tra i presenti la responsabile regionale del Cad Sonia Senatore, e tanti giovani impegnatissimi nei campi più svariati, dalla politica alla stampa, dal mondo associativo a quello universitario e provenienti da svariate realtà del territorio provinciale: Raffaele Vitolo, Andrea Bignardi, Marianna Balbi, Antonella Mancino, Caterina Spinelli. Denominatore comune della serata è stato il divertimento, declinato positivamente allo scopo di sviluppare, anche in territori poco attenzionati dal dibattito politico, la passione dei giovani per la loro terra